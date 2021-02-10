«МЮ» в овертаймі виграв у «Вест Гема» Ярмоленка у Кубку Англії

Український футболіст отримав травму на початку другого тайму.

«Манчестер Юнайтед» вдома переміг «Вест Гем» 1:0 в 1/8 Кубка Англії, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі у «Манчестера» були свої шанси попереду, але воротар «Вест Гема» Фабіанскі врятував ворота.

В першому овертаймі Мактоміней забив гол з передачі Маркуса Решфорда на 98-й хвилині і встановив фінальний рахунок матчу.

Андрій Ярмоленко отримав травму коліна на початку другого тайму і покинув поле.

Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» посідає друге місце в АПЛ маючи 45 пунктів після 23-х ігор. Лідером англійської прем'єр ліги є «Манчестер Сіті» - 50 очок після 23 матчів.

Фото: skysports.com.