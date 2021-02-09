«Ювентус» грає внічию з «Інтером» і виходить у фінал Кубка Італії

Команди голів не забивали.

Туринський «Ювентус» вдома розписав нічию з «Інтером» 0:0 і вийшов у фінал Кубку Італії за сумою двох матчів(2:1), повідомляє Укрінформ.

Команди активно грали в атаці протягом двох таймів, але голів забити не вдалося.

У фіналі кубка Італії «Ювентус» зіграє з переможцем матчу «Аталанта» - «Наполі».

Нагадаємо, «Мілан» очолює Серію А, чинний чемпіон «Ювентус» посідає третю сходинку, маючи 42 пункти після 20-ти матчів.

Фото: gazzetta.it.