«Ювентус» грає внічию з «Інтером» і виходить у фінал Кубка Італії
Укрінформ
Команди голів не забивали.
Туринський «Ювентус» вдома розписав нічию з «Інтером» 0:0 і вийшов у фінал Кубку Італії за сумою двох матчів(2:1), повідомляє Укрінформ.
Команди активно грали в атаці протягом двох таймів, але голів забити не вдалося.
У фіналі кубка Італії «Ювентус» зіграє з переможцем матчу «Аталанта» - «Наполі».
Нагадаємо, «Мілан» очолює Серію А, чинний чемпіон «Ювентус» посідає третю сходинку, маючи 42 пункти після 20-ти матчів.
Фото: gazzetta.it.