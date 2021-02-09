Все про ЧС з біатлону і шанси України

Чекаємо на медаль від Юлії Джими, віримо в жіночу естафету і Дмитра Підручного.

Чемпіонат світу-2021 з біатлону - головний турнір сезону, який відбудеться в Поклюці (Словенія) з 10 по 21 лютого. Чемпіонати світу з біатлону проводяться щорічно, за винятком олімпійських років. В Поклюці розіграють 12 комплектів медалей (п'ять у чоловіків, п'ять у жінок і два в змішаних естафетах). У чемпіонаті світу візьмуть участь практично всі найсильніші біатлоністи. Лише збірна Китаю відмовилася від виступу через ситуацію з пандемією.

У Поклюці біатлоністи планують жити і виступати в режимі «баблу» - контакти із зовнішнім світом мінімізовані. На чемпіонаті світу будуть діяти суворі правила. Зокрема, всю збірну можуть ізолювати, якщо у одного члена виявлять коронавірус.

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Про місце, трасу і погоду

Чемпіонат світу пройде в містечку Поклюка в північно-західній частині Словенії. Біатлонний стадіон розташований на території національного парку «Триглав» і розташований на висоті близько 500 м над рівнем моря. У 1998, 2001 і 2006 роках тут проводилися чемпіонати світу. Траса в Поклюці складна – тут небезпечні повороти і спуски. Зазвичай в лютому в цих місцях днем трохи вище нуля, а вночі температура повітря опускається до мінус п'яти. Можливі опади у вигляді дощу і снігу.

Розклад гонок

На чемпіонаті світу заплановано 12 стартів. З них вісім - індивідуальні, чотири - командні. Турнір відкриється змішаної естафетою, а класичні естафети пройдуть в передостанній день чемпіонату.

10 лютого, середа. 16:00 (час київський). Змішана естафета

12 лютого, п'ятниця. 15:30. Чоловіки. Спринт

13 лютого, субота. 15:30. Жінки. Спринт

14 лютого, неділя. 14:15. Чоловіки. Гонка переслідування

14 лютого, неділя. 16:30. Жінки. Гонка переслідування

16 лютого, вівторок. 13:05. Жінки. Індивідуальна гонка

17 лютого, середа. 15:30. Чоловіки. Індивідуальна гонка

18 лютого, четвер. 16:15. Одиночна змішана естафета

20 лютого, субота. 12:45. Жінки. Естафета

20 лютого, субота. 16:00. Чоловіки. Естафета

21 лютого, неділя. 13:30. Жінки. Мас-старт

21 лютого, неділя. 16:15. Чоловіки. Мас-старт

Українські вболівальники зможуть подивитися телетрансляції чемпіонату на на «UA:Перший», сайті IBU, Eurosport.

Медальні сподівання України

За всю історію чемпіонатів світу з біатлону Україна завоювала 38 медалей (7 золотих, 10 срібних і 21 бронзову). Наша збірна входити в топ-10 медального заліку за всю історію.

Склад збірної України. Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дарина Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Жіноча індивідуальна гонка – наша головна надія на медаль. Юлія Джима здатна не просто виграти «золото», але й взяти малий Кришталевий глобус в цій дисципліні. Головною суперницею Джими буде італійка Доротея Вірер. На двох останніх гонках на етапах Кубка світу Джима виступила надзвичайно вдало. У Контіолахті вона фінішувала 10-ю, а в Антгольці - отримала срібну нагороду. В обох гонках вона не припустилася жодного промаху. Крім цього, Джима тренується в Поклюці і добре знайома з трасою. В 2019 році Джима здобула тут перемогу на етапі Кубка світу.

Інші медальні сподівання на цьому чемпіонаті: жіноча естафета, чоловічий спринт і гонка переслідування (Підручний), чоловіча індивідуальна гонка (Дудченко). На ЧС-2020 наші жінки виграли в естафеті «бронзу». Не виключено, що той склад (Джима, Меркушина, Віта Семеренко, Підгрушна) виступатиме і цього разу. Щодо останніх успіхів чоловіків, то на ЧС-2019 Підручний сенсаційно став чемпіоном в гонці переслідування.

Святослав Василик, Київ

Фото: сайт IBU