Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з біатлону

Визначився остаточний склад збірної України з біатлону на чемпіонат світу, який стартує 10 лютого у Поклюці (Словенія).

Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України, головний тренер «синьо-жовтих» словак Юрай Санітра назвав остаточний склад збірної України по завершенні сьогоднішніх гонок переслідування на Відкритому чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй.

У Словенії в жіночій команді України виступатимуть Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Анастасія Меркушина; у чоловіків - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

На фото: Юлія Джима (biathlon.com.ua).