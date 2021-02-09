Світоліна: У вирішальні моменти мені вдалося зіграти агресивно

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над чеською тенісисткою Марі Боузковою у стартовому матчі Відкритого чемпіонату Австралії - 6:3, 7:6 (7:5).

Під час післяматчевого інтерв'ю Еліна зазначила, що їй вдалося продемонструвати агресивну гру, повідомляє Тенісний портал України.

"Сьогодні був насправді напружений матч. Я щаслива, що змогла перемогти у двох сетах, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Я була сильною психологічно і задоволена тим, як боролася, не дозволивши помилкам вплинути на настрій. Здається, що у вирішальні моменти мені вдалося зіграти агресивно. Чудово знову грати в теніс із глядачами на трибунах. Тепер ми цінимо це навіть більше, бо так довго грали за порожніх трибун, і було дуже сумно", - сказала Світоліна.

Як повідомляв Укрінформ, наступною суперницею українки на Australian Open у четвер стане 16-річна американка Корі Гауфф.

Фото: j48tennis.net.