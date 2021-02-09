Корі Гауфф: Знаю, що проти Світоліної буде важкий матч

16-річна американська тенісистка Корі Гауфф здобула перемогу над Жиль Тайхманн зі Швейцарії (6:3, 6:2) на старті Відкритого чемпіонату Австралії і в другому колі зустрінеться з українкою Еліною Світоліною.

Американка (№48 WTA) усвідомлює, що матч проти 5-й "ракетки" світу буде для неї важким, повідомляє BTU.

"Це лише мій другий Відкритий чемпіонат Австралії, тому я намагаюся максимально отримувати задоволення. Просто граю матч за матчем. Еліна - відмінна тенісистка. Знаю, що проти неї буде важкий матч. Збираюся використовувати на корті усі свої можливості й постаратися добре зіграти під тиском", - заявила Гауфф.

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Додамо, що зустріч 2-го раунду Australian Open Гауфф - Світоліна запланована на четвер, 11 лютого.

Фото: tennis.com.au.