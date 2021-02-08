НБА: «Вашингтон» Леня програв «Шарлотт»

В північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, на виїзді програв «Шарлотт Хорнетс» - 97:119, передає Укрінформ.

Лень за майже 8 хвилин на паркеті набрав 2 очки, віддав одну результативну передачу, зробив один перехоплення і один блок.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Індіана Пейсерс» - «Юта Джаз» - 95:103 (20:25, 27:22, 21:28 27:28)

«Нью-Йорк Нікс» - «Майамі Хіт» - 103:109 (23:25 36:35, 18:22, 26:27)

«Шарлотт Хорнетс» - «Вашингтон Візардс» - 119:97 (34:31, 35:21, 33:21, 17:24)

«Фінікс Санс» - «Бостон Селтікс» - 100:91 (27:19, 25:30, 24:19, 24:23)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Сакраменто Кінгз» - 110:113 (24:22, 27:32, 29:25, 30:34).

Фото: charlotteobserver.com.