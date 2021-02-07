Українська сноубордистка Данча виграла золото на етапі Кубка Європи

У чоловічому розряді срібло завоював Кашелюк.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала переможницею етапу Кубка Європи зі сноубордингу, який зараз проходить у швейцарському Ленцерхайді, повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає Укрінформ.

Серед чоловіків сріблом відзначився Василь Кашелюк. Інший український сноубордист, Михайло Харук, фінішував на 6-й позиції.

Аннамарі Данча - чемпіонка України 2007 року, призер міжнародних змагань, учасниця Європейського молодіжного олімпійського фестивалю 2007 року (Хака, Іспанія) - 4-е місце, учасниця чемпіонату світу 2007. У 2009 році зайняла 6-е і 8-е місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 15-е місце - на чемпіонаті світу (Гангвонг, Корея). Тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі - в 2009, 2010 і 2011 роках.

Нагадаємо 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. У фінальному заїзді вона перемогла швейцарку Юліж Цог.

Фото: zak-insider.com.



