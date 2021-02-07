Семенов повністю пропустить біатлонний сезон 2020/21

Український біатлоніст Сергій Семенов повністю пропустить сезон-2020/21.

Цю інформацію XSPORT.ua підтвердив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв, передає Укрінформ.

Ще перед початком нинішнього сезону стало відомо, що Семенова турбують проблеми зі здоров'ям. Як повідомляв сам спортсмен, він переніс захворювання на мононуклеоз, а потім на тренуванні в Швейцарії пошкодив ребра, через невдале падіння на льоду.

Проте, тренерський штаб збірної розраховував, що біатлоніст зможе відновитися хоча б до другої частини сезону. Однак, за наявною інформацією, зараз у Сергія знову проявилися симптоми мононуклеозу, і в даний момент він проходить обстеження в Україні.

У нинішньому сезоні біатлоніст так і не зможе допомогти команді. Про подальші плани атлета поки що нічого невідомо.

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Нагадаємо, 32-річний Семенов є дворазовим призером чемпіонату світу, чемпіоном Європи, багаторазовим призером етапів Кубка світу. Першу частину минулого сезону біатлоніст провів на Кубку IBU, а потім продовжив виступи на Кубку світу. На етапі в чеському Нове-Місце біатлоніст входив до складу срібної естафети.

Фото: sport.24.