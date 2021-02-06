«Чорноморець» орендував чотирьох молодих футболістів «Динамо»

«Чорноморець» орендував чотирьох молодих футболістів «Динамо»

Укрінформ
Футболісти молодіжної команди команди київського "Динамо" Вадим Мащенко, Данило Сухоручко, Роман Бодня та Артур Ващишин гратимуть на правах оренди в одеському "Чорноморці", який виступає у Першій лізі чемпіонату України.

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, угода між клубами розрахована на півроку, передає Укрінформ.

У поточному сезоні універсальний гравець Вадим Мащенко провів 9 ігор і забив за "Динамо" U21 один м'яч. Нападник Данило Сухоручко взяв участь у 12-ти матчах і відзначився трьома голами.

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В активі півзахисника Романа Бодні 10 матчів і 2 забитих м'ячі, на рахунку півзахисника Артура Ващишина один матч за "Динамо" U21.

Фото: .fcdynamo.kiev.ua.

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