«Чорноморець» орендував чотирьох молодих футболістів «Динамо»

Футболісти молодіжної команди команди київського "Динамо" Вадим Мащенко, Данило Сухоручко, Роман Бодня та Артур Ващишин гратимуть на правах оренди в одеському "Чорноморці", який виступає у Першій лізі чемпіонату України.

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, угода між клубами розрахована на півроку, передає Укрінформ.

У поточному сезоні універсальний гравець Вадим Мащенко провів 9 ігор і забив за "Динамо" U21 один м'яч. Нападник Данило Сухоручко взяв участь у 12-ти матчах і відзначився трьома голами.

В активі півзахисника Романа Бодні 10 матчів і 2 забитих м'ячі, на рахунку півзахисника Артура Ващишина один матч за "Динамо" U21.

Фото: .fcdynamo.kiev.ua.