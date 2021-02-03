Гол Шведа допоміг «Мехелену» вийти в 1/8 фіналу Кубка Бельгії

Українець забив четвертий м'яч у сезоні.

Вінгер «Мехелена» Мар'ян Швед забив гол в матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти «Моленбека», повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у основному складі і відзначився на 65-й хвилині, оформивши остаточний рахунок у грі (2:0). Через 11 хвилин Мар'яна замінили.

23-річний Швед забив вже четвертий гол у 12-му матчі за «Мехелен». Також екс-гравець «Карпат» записав собі в актив одну результативну передачу.

Нинішній сезон - дебютний для Шведа в «Мехелені», куди він перейшов з «Селтіка» на правах річної оренди.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка Бельгії «Мехелен» зіграє з «Беєрсхотом» 11 лютого.

Фото: voetbalkrant.com.



