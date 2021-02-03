Роналду і Мессі визнали найкращими футболістами десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала імена кращих футболістів за останні 10 років.

Як повідомляє офіційний сайт організації, кращим в Європі визнаний нападник туринського «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, передає Укрінформ.

Друге місце в «європейському» рейтингу посів захисник мадридського «Реала» і збірної Іспанії Серхіо Рамос, а замкнув трійку воротар мюнхенської «Баварії» і національної команди Німеччини Мануель Ноєр.

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Рейтинг південноамериканських футболістів очолює форвард каталонської «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Другу позицію зайняв лідер паризького «Парі-Сен-Жермен» і національної команди Бразилії Неймар. Третій рядок дістався ще одному бразильцеві - захиснику «Сан-Паулу» Дані Алвес.

На фото: Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. (Getty Images).