Вчора португалець забив 760-й гол у кар'єрі.

Нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, повідомляє Укрінформ.

Вчорашній гол португальця в ворота «Наполі» (2:0) в Суперкубку Італії став для нього 760-м в офіційних матчах. При підрахунку враховуються голи і за клуб, і за національну збірну.

Роналду встановив рекорд, випередивши на один забитий м'яч Йозефа Біцана - легендарного форварда «Спарти», а також збірних Чехословаччини і Австрії.

У нинішньому сезоні 35-річний Роналду забив 20 голів в 20 матчах «Ювентуса» в усіх турнірах.

Нагадаємо, вчора «бьянконері» виграли перший трофей під керівництвом Андреа Пірло. У неділю «Ювентус» зіграє з «Болоньєю» в чемпіонаті Італії.

Фото: Getty Images.