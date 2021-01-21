Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу
Укрінформ
Вчора португалець забив 760-й гол у кар'єрі.
Нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, повідомляє Укрінформ.
Вчорашній гол португальця в ворота «Наполі» (2:0) в Суперкубку Італії став для нього 760-м в офіційних матчах. При підрахунку враховуються голи і за клуб, і за національну збірну.
Роналду встановив рекорд, випередивши на один забитий м'яч Йозефа Біцана - легендарного форварда «Спарти», а також збірних Чехословаччини і Австрії.
У нинішньому сезоні 35-річний Роналду забив 20 голів в 20 матчах «Ювентуса» в усіх турнірах.
Нагадаємо, вчора «бьянконері» виграли перший трофей під керівництвом Андреа Пірло. У неділю «Ювентус» зіграє з «Болоньєю» в чемпіонаті Італії.
Фото: Getty Images.