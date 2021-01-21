«Ювентус» переміг «Наполі» і виграв Суперкубок Італії

Перший тренерський успіх Пірло.

У матчі за Суперкубок Італії «Ювентус» мінімально обіграв «Наполі» - 1: 0, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі обидві команди мали моменти для взяття воріт, але так і не зуміли відзначитися. А вже після перерви точний удар Роналду вивів туринців вперед. У компенсований час закріпив перемогу «Ювентуса» гол Мората.

У неаполітанців був відмінний шанс зрівняти рахунок на 79-й хвилині, але Лоренцо Інсіньє не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

Таким чином, Андреа Пірло завоював перший трофей у своїй тренерській кар'єрі.

Нагадаємо, в наступному матчі вже в рамках чемпіонату Італії «Ювентус» вдома зіграє проти «Болоньї», а «Наполі» відправиться в гості до «Верони».

Фото: Getty Images.