«Атлетік» переміг «Барселону» і виграв Суперкубок Іспанії

«Атлетік» втретє в історії клубу виграв цей трофей.

У фінальному матчі за Суперкубок Іспанії «Атлетік» (Більбао) обіграв «Барселону» (Мадрид) 3:2 (основний час 2:2), повідомляє Укрінформ.

У Севільї суперники обмінялися голами в першому таймі. На 40-й хвилині Грізманн забив за «Барселону». А через дві хвилини Де Маркос рахунок зрівняв. Після перерви Грізманн вдруге вивів каталонців вперед. Однак, на 90-й хвилині гол Вільялібре дозволив «Атлетіку» знову відігратися.

В додатковий час Вільямс забив третій м’яч клубу з Більбао. А на останній хвилині овертайму Мессі заробив червону картку. 3:2 – перемога «Атлетіка».

Фото: AS