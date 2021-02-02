Тайсон, Ісмаїлі і Коноплянка потрапили в заявку «Шахтаря» на Лігу Європи
Укрінформ
Трубін, Бондар і Корнієнко включені в список Б.
«Шахтар» подав заявку на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі» Тель-Авів, повідомляється на офіційному сайті «Шахтаря», передає Укрінформ.
За списком А заявлені 23 гравці, в список Б включено 21 футболіста.
У список Б потрапили воротар Микола Трубін, а також захисники Віктор Корнієнко та Валерій Бондар, які восени грали в груповому раунді Ліги чемпіонів.
Також в резервний список увійшов і вінгер Михайло Мудрик, який повернувся в «Шахтар» з «Десни» в січні.
Нагадаємо, перший матч «Шахтаря» і «Маккабі» пройде в Тель-Авіві 18 лютого. Гра-відповідь в Києві відбудеться 25 лютого.
Фото: shakhtar.com.