Тайсон, Ісмаїлі і Коноплянка потрапили в заявку «Шахтаря» на Лігу Європи

Трубін, Бондар і Корнієнко включені в список Б.

«Шахтар» подав заявку на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі» Тель-Авів, повідомляється на офіційному сайті «Шахтаря», передає Укрінформ.

За списком А заявлені 23 гравці, в список Б включено 21 футболіста.

У список Б потрапили воротар Микола Трубін, а також захисники Віктор Корнієнко та Валерій Бондар, які восени грали в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Також в резервний список увійшов і вінгер Михайло Мудрик, який повернувся в «Шахтар» з «Десни» в січні.

Нагадаємо, перший матч «Шахтаря» і «Маккабі» пройде в Тель-Авіві 18 лютого. Гра-відповідь в Києві відбудеться 25 лютого.

Фото: shakhtar.com.