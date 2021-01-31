УХЛ: «Білий Барс» обіграв «Дніпро»

Команда з Білої Церкви виграла 6-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 30-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 3:2, повідомляє Укрінформ.

Команда з Білої Церкви виграла 6-й матч в сезоні. Шайби закидали: Бородай, Ядловський, Благой – «Білий Барс»; Чернишенко-2 – «Дніпро».

В другому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 50 (28), 2.«Кременчук» - 46 (29), 3.«Сокіл» - 44 (29).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 30-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Краматорськ» 3:1, а «Донбас» вдома переміг в серії булітів «Кременчук» 4:3.

Фото: сайт УХЛ