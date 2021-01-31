«РБ Лейпциг» та «Ліверпуль» можуть не зіграти в ЛЧ через коронавірус

УЄФА належить вирішити це питання.

Проведення поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «РБ Лейпциг» - «Ліверпуль» перебуває під питанням, адже уряд Німеччини заборонив всі прильоти з Великобританії через загрозу поширення нового штаму коронавируса, повідомляє ESPN, передає Укрінформ.

Поєдинок в Лейпцигу повинен відбутися 16 лютого, а обмеження уряду діє до 17 лютого. Не виключено, що УЄФА буде шукати альтернативне місце проведення зустрічі або інший варіант вирішення проблеми.

Матч «РБ Лейпциг» - «Ліверпуль» в результаті може відбутися на нейтральному полі, або ж команди поміняються місцями і першу гру зіграють у Великобританії, а матч у відповідь - в Німеччині.

Примітно, що власники німецьких паспортів можуть в'їжджати до Німеччини з Великобританії за умови проходження тесту на коронавірус, тому варіант з обміном матчами є реальним.

Нагадаємо, «Ліверпуль» в Лізі чемпіонів посів перше місце в групі з «Аталантою», «Аяксом» та «Мідтьюлландом». «РБ Лейпциг» завершив груповий турнір другим, поступившись «ПСЖ», але випередивши «Манчестер Юнайтед» і «Істанбул ББ».

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