WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс

WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс

Укрінформ
Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала організувати поєдинок за звання тимчасового чемпіона в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом.

Як повідомляє The Athletic, WBO відправила лист Френку Воррену і Олександр Красюку, промоутерам Джойса і Усика, в якому зобов'язала протягом 15 днів укласти договір на бій між боксерами, передає Укрінформ.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

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У разі невиконання розпорядження, будуть проведені промоутерські торги.

На фото: Олександр Усик (Sky Sports).

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