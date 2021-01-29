«Динамо» вирушило до Туреччини на другий тренувальний збір
Як повідомляє пресслужба «біло-синіх», у зоні вильоту аеропорту «Бориспіль» сьогодні вранці зібралося незвично багато футболістів у динамівському екіпіруванні, для перевезення яких знадобилося кілька автобусів, передає Укрінформ.
Раніше за всіх прибули представники юнацької команди, за ними - молодіжний склад, а останніми приїхали гравці основи.
Велика динамівська делегація вирушила до Анталії чартерним рейсом о 9.30. У складі першої команди Мірча Луческу взяв на турецький збір наступних футболістів:
воротарі - Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун;
захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик;
півзахисники - Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин;
нападники - Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.
Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого. На цей період «біло-сині» запланували проведення п'яти контрольних матчів.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.