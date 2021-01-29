«Динамо» вирушило до Туреччини на другий тренувальний збір

Після кількох днів у Києві перша команда київського «Динамо» вирушила до Туреччини, аби продовжити планову підготовку до другої частини футбольного сезону.

Як повідомляє пресслужба «біло-синіх», у зоні вильоту аеропорту «Бориспіль» сьогодні вранці зібралося незвично багато футболістів у динамівському екіпіруванні, для перевезення яких знадобилося кілька автобусів, передає Укрінформ.

Раніше за всіх прибули представники юнацької команди, за ними - молодіжний склад, а останніми приїхали гравці основи.

Велика динамівська делегація вирушила до Анталії чартерним рейсом о 9.30. У складі першої команди Мірча Луческу взяв на турецький збір наступних футболістів:

воротарі - Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун;

захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик;

півзахисники - Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин;

нападники - Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.

Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого. На цей період «біло-сині» запланували проведення п'яти контрольних матчів.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.