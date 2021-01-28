АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Тоттенгем» і повернувся в топ-4

Команда Юргена Клоппа перервала 5-матчеву серію без перемог.

В центральному матчі 20-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на чужому полі «Тоттенгем» 3:1, повідомляє Укрінформ.

На 4-й компенсованій хвилині до першого тайму Фірміно вивів гостей вперед. На початку другого тайму Александр-Арнольд подвоїв перевагу «Червоних».

Півзахисник «Тоттенгема» Хейбьєрг один гол відіграв. Але згодом Мане відновив відрив «Ліверпуля» у два голи. 3:1 – «Ліверпуль» здобув важливу перемогу.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 41 (19), 2.«МЮ» - 40 (20), 3.«Лестер» - 39 (20), 4.«Ліверпуль» - 37 (20).

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