«МЮ» переграв «Ліверпуль» в Кубку Англії

«Манкуніанці» перемогли у результативному матчі.

«Манчестер Юнайтед» вдома здобув важку перемогу над «Ліверпулем» 3:2 в 1/16 Кубку Англії, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі лідер «Ліверпуля» Мохамед Салах відкрив рахунок на 18-й хвилині з передачі Фірміно. На 26-й хвилині силами Грінвуда «МЮ» відновили паритет. Обидві команди створювали небезпечні моменти біля воріт суперника.

На початку другого тайму Маркус Решфорд вийшов на ворота Аліссона і легко відправив м'яч в сітку - 2:1. Через 10 хвилин єгиптянин Салах забив другий м'яч для своєї команди. На 66-й хвилині на полі з'явився лідер «червоних дияволів» Бруно Фернандеш. На 78-й хвилині він забив зі штрафного і реабілітувався за невдалий штрафний в чемпіонаті проти того таки «Ліверпуля» - 3:2 на користь «Манчестера».

Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» посідає перше місце в англійській прем'єр лізі, маючи 40 очок після 19-ти зіграних матчів.

Фото: theguardian.com.