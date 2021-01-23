«Ман Сіті» програвав, але переміг «Челтнем» в Кубкі Англії

Зінченко залишився в запасі.

«Манчестер Сіті» здобув перемогу над «Челтнем» 3:1 в 1/16 Кубку Англії, повідомляє Укрінформ.

Тренер «горожан» Хосеп Гвардіола виставив експерементальний склад і змінив тактичне розташування гравців. В першому таймі «Манчестер Сіті» тиснув на суперника, створював моменти, але забити не вдалося.

В другій половині зустрічі на 59-й хвилині рахунок несподівано відкрив гравець «Челтнема» Алфі Мей. Філ Фоден на 81-й хвилині відновив паритет. За три хвилини після нападник «Манчестера» Габріель Жузус вивів свою команду у перед. На четвертій доданій арбітром хвилині Феран Торес зробив рахунок 3:1.

Олександр Зінченко був в заявці на гру, але на полі не з'явився. За подіями матчу українець спостерігав з лави запасних.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» посідає 2-е місце в англійській прем'єр лізі після 18-и зіграних матчів. У «горожан» є одна гра в запасі.

Фото: theguardian.com.