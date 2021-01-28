«Рух» програв «Партизану» на турецькому зборі

Перша поразка львівського клуба у спарингах.

Клуб УПЛ «Рух» (Львів) програв сербському «Партизану» 0:1 на турецькому тренувальному зборі, передає Укрінформ.

Єдиний гол в матчі забив Філіп Голендер, який відкрив рахунок на 23-й хвилині. Через ушкодження достроково покинули поле півзахисники «Руху» Ростислав Русин і Богдан Бойчук.

Раніше команда Івана Федика на зборі в Туреччині обіграла сербський «Раднік» (3:2) і «Кизилжар» з Казахстану (3:1).

Як повідомляв Укрінформ, львівський «Рух» посідає в чемпіонаті УПЛ 12-е місце. В активі команди лише одна перемога в 13 стартових турах.