«Рух» програв «Партизану» на турецькому зборі
Укрінформ
Перша поразка львівського клуба у спарингах.
Клуб УПЛ «Рух» (Львів) програв сербському «Партизану» 0:1 на турецькому тренувальному зборі, передає Укрінформ.
Єдиний гол в матчі забив Філіп Голендер, який відкрив рахунок на 23-й хвилині. Через ушкодження достроково покинули поле півзахисники «Руху» Ростислав Русин і Богдан Бойчук.
Раніше команда Івана Федика на зборі в Туреччині обіграла сербський «Раднік» (3:2) і «Кизилжар» з Казахстану (3:1).
Як повідомляв Укрінформ, львівський «Рух» посідає в чемпіонаті УПЛ 12-е місце. В активі команди лише одна перемога в 13 стартових турах.