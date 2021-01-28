Молодіжна збірна України отримала суперників у відборі на футбольне Євро-2023

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбіркового турніру молодіжного чемпіонату Європи-2023 (U21).

Українська «молодіжка» потрапила у групу H, в якій «синьо-жовті» зіграють з командами Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії, передає Укрінформ.

Груповий етап кваліфікації пройде з березня 2021-го по червень 2022 року.

Дев'ять переможців груп і краща збірна серед володарів других місць за результатами матчів з першою, третьою, четвертою та п'ятою командами групи вийдуть у фінальну стадію напряму.

Решта володарів других місць у вересні 2022 року розіграють ще чотири путівки в стикових матчах.

Господарі турніру Грузія і Румунія напряму потрапили у фінальну стадію континентальної першості, яка пройде в червні-липні 2023 року.

Результати жеребкування:

група А - Хорватія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Азербайджан, Естонія

група В - Німеччина, Польща, Ізраїль, Угорщина, Латвія, Сан-Марино

група С - Іспанія, Росія, Словаччина, Північна Ірландія, Литва, Мальта

група D - Португалія, Греція, Ісландія, Білорусь, Кіпр, Ліхтенштейн

група E - Голландія, Швейцарія, Болгарія, Вельс, Молдова, Гібралтар

група F - Італія, Швеція, Ірландія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Люксембург

група G - Англія, Чехія, Словенія, Албанія, Косово, Андорра

група Н - Франція, Сербія, УКРАЇНА, Північна Македонія, Фарерські острови, Вірменія

група I - Данія, Бельгія, Туреччина, Шотландія, Казахстан.

Фото: УАФ.