УАФ планує заборонити березневі матчі чемпіонату на «Арені Львів»

Причина – зберегти газон для матчів збірної у відборі на ЧС-2022.

УАФ має намір заборонити проведення матчів УПЛ на «Арені Львів» в березні, повідомляє шеф-продюсер каналів «Футбол» Іван Гресько.

Це пов'язано із зустрічами збірної України проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня) у відборі на ЧС-2022.

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Теоретично УАФ може також попросити ПФК «Львів» не приймати «Динамо» на «Арені Львів» в матчі 16-го туру УПЛ, який відбудеться 28 лютого.

«Арена Львів» - домашній стадіон для «Руху» і ПФК «Львів». У березні «Рух» прийматиме «Десну», а «Львів» - «Шахтар». Також 13 березня відбудеться львівське дербі.

Газон на іншому львівському стадіоні - «Україна» - зараз перебуває не в кращому стані.