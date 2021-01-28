«Аталанта» спробує підписати Коваленка до кінця січня

Влітку закінчується його контракт з «Шахтарем».

«Аталанта» хоче підписати півзахисника «Шахтаря» Віктора Коваленко до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє GianlucaDiMarzio, передає Укрінформ.

Українець вже підписав попередню угоду про перехід в «Аталанту» влітку, коли закінчиться його контракт з чемпіонами України.

У нинішньому сезоні Коваленко забив чотири голи в 11 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах.

У «Аталанти» хавбек збірної України стане партнером іншого українського збірника - Руслана Малиновського, який в нинішньому сезоні забив два голи в 21 матчі.

Нагадаємо, команда Джан П'єро Гасперіні займає п'яте місце в Серії А і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця в групі «D».

Фото: shakhtar.com.