«Аталанта» спробує підписати Коваленка до кінця січня
Укрінформ
Влітку закінчується його контракт з «Шахтарем».
«Аталанта» хоче підписати півзахисника «Шахтаря» Віктора Коваленко до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє GianlucaDiMarzio, передає Укрінформ.
Українець вже підписав попередню угоду про перехід в «Аталанту» влітку, коли закінчиться його контракт з чемпіонами України.
У нинішньому сезоні Коваленко забив чотири голи в 11 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах.
У «Аталанти» хавбек збірної України стане партнером іншого українського збірника - Руслана Малиновського, який в нинішньому сезоні забив два голи в 21 матчі.
Нагадаємо, команда Джан П'єро Гасперіні займає п'яте місце в Серії А і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця в групі «D».
Фото: shakhtar.com.