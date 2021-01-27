«Аталанта» в результативному матчі обіграла «Лаціо» в Кубку Італії

Малиновський відзначився забитим голом.

«Аталанта» вдома в меншості переграла римське «Лаціо» з рахунком 3:2 в чвертьфіналі Кубку Італії, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму захисник «Аталанти» Дьїмсіті опинився першим на м'ячі в чужому карному майданчику і відкрив рахунок на табло. Через десять хвилин нападник «Лаціо» Мурікі з передачі Ачербі відновив паритет у матчі. На 34-й хвилині сам Ачербі зміг пробити голкіпера «бергамасків» Голліні - 2:1 на користь «Лаціо». Український півзахисник Малиновський на 37- хвилині опинився вільним у штрафному майданчику, отримав передачу від Муріеля і зрівняв рахунок у матчі.

В другому таймі на 53-й хвилині захисник «Аталанти» Паломіно отримав червону картку за фол останньої надії. Будучи вдесятьох «Аталанта» зусиллями Міранчука забила на 57-й хвилині - 3:2 на користь «Аталанти». На 66-й хвилині форвард «бергамасків» Дуван Сапата не реалізував пенальті.

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі, відзначився забитим голом і пішов відпочивати на 60-й хвилині.

Нагадаємо, «Аталанта» посідає 5-е місце в чемпіонаті Італії (Серія А), маючи 36 пунктів після 19-и ігор.

Фото: gazzetta.it.