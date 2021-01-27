Проведення Олімпіади у Токіо залежить від темпів COVID-вакцинації - Білл Гейтс

Процес поширення вакцин та загальної вакцинації проти коронавірусу стане вирішальним чинником проведення Олімпійських ігор у японській столиці Токіо влітку цього року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю агенції Kyodo заявив засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортсменам та чиновникам робити щеплення від коронавірусу перед поїздкою на Олімпіаду в Токіо, наголошуючи на необхідності захисту здоров'я людей у Японії.

"Я думаю, що протягом найближчих кількох місяців ми повинні поглянути на прогрес, якого ми досягли (у розповсюдженні вакцин)", - сказав Гейтс у телефонному інтерв'ю Kyodo News.

"Але ви знаєте, я думаю, що все-таки це можливо, якщо справи підуть добре... Якщо все не піде добре, це буде прикро, але ви знаєте, ми робимо все можливе, щоб допомогти цим вакцинам отримати схвалення в країнах та поширитися по всьому світу", - зазначив засновник компанії Microsoft.

Читайте також: МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпійських ігор

Опитування Kyodo News на початку цього місяця показало, що 80 відсотків респондентів у Японії вважають, що Олімпіаду у Токіо слід скасувати або перенести.

Як повідомлялося, олімпійські ігри у Токіо спочатку мали відбутися влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Ігри мають пройти з 23 липня до 8 серпня цього року.