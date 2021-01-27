УЄФА не відмовиться від проведення Євро-2020 в 12 різних містах

Очікують, що до літа ситуація з COVID-19 покращиться.

УЄФА не відмовиться від проведення наступного чемпіонату Європи в 12 різних містах, повідомляє The Independent, передає Укрінформ.

Головний футбольний орган Європи міг відмовитися від такого формату проведення турніру через пандемію COVID-19, але розраховує, що до початку літа ситуація з коронавірусом значно зміниться.

Всі 12 колишніх міст-господарів підтвердили свою готовність до проведення матчів Євро-2020. При цьому організатори усвідомлюють, що деякі стадіони на тлі пандемії можуть бути недоступні.

Сьогодні організатори розглядають чотири варіанти проведення матчів: на повних стадіонах або з урізаною заповнюваністю в 75, 50 і 25 відсотків.

У минулому році Євро-2020 перенесли через невизначеність з COVID-19. Турнір стартує 11 червня нинішнього року.

Нагадаємо, суперниками збірної України в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф кваліфікації Північна Македонія.

Фото: Getty Images.