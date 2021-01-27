НБА: «Вашингтон» Леня поступився «Х'юстону»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, програв в гостях «Х'юстон Рокетс» - 88:107 (29:26, 23:30, 18:19, 16:32), передає Укрінформ.

Лень за 6 хвилин 20 секунд на паркеті здійснив 2 підбирання, зробив одну результативну передачу, заробивши 2 фоли.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Атланта» - «Кліпперс» - 108: 99 (22:21, 21:27, 33:22, 32:29)

«Юта» - «Нью-Йорк» - 108: 94 (18:27, 28:32, 34:22, 28:13).

Фото: Getty Images.