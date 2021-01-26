Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду

Її усунули від змагань через позитивний допінг-тест.

Друга ракетка України Даяна Ястремська має намір оскаржити рішення Незалежного трибуналу ITF, який 22 січня відхилив її клопотання про скасування тимчасового відсторонення від виступів через позитивний допінг-тест, повідомляє ВТУ, передає Укрінформ.

Вона подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Українка має намір виступити на першому «Турнірі Великого шолома» в сезоні Australian Open, який стартує 8 лютого. Сторони домовилися про прискорену процедуру, щоб одноосібний арбітр зміг прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.

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Нагадаємо, що в пробі українки від 24 листопада 2020 року було виявлено метаболіти местеролона.

Фото: WTA.