«Шахтар» завершив перший збір і повернувся до Києва

Деякі гравці «гірників» залишилися в Туреччині.

«Шахтар» завершив перший навчально-тренувальний збір у Туреччині. Сьогодні делегація донецького клубу повернулася до Києва, повідомляє Укрінформ.

Тренерський штаб «гірників» на чолі з Луїшем Каштру надав футболістам пару вихідних. Відзначається, що деякі гравці «Шахтаря» не повернулися в Україну і залишилися в Туреччині.

З 29 січня по 5 лютого «Шахтар» проведе другий збір в Белеку. У Туреччині команда Каштру вже запланувала кілька спарингів.

В рамках першого збору в Туреччині «Шахтар» зіграв внічию з «Лехом» (1:1) і «Лудогорцем» (2:2), а також переміг «Сілекс» (4:1). Контрольний поєдинок проти «Марібора» був скасований через спалах коронавірусу в розташуванні словенської команди.

Нагадаємо, «Шахтар» пішов на зимову перерву на другому місці в чемпіонаті України, поступаючись «Динамо» одним очком. Команда Каштру відновить сезон матчем проти «Колоса» 13 січня.

Фото: shakhtar.com.