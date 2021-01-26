Бій Усик – Джойс запланований на квітень

Це буде бій за титул тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі.

Британський боксер Джо Джойс проведе наступний поєдинок проти українця Олександра Усика, повідомив ESPN представник боксер Адам Мореллі.

«Схоже, що бій за тимчасовий титул WBO - це те, що станеться далі, і проведення бою з Усиком - наш пріоритет. Я думаю, що Усик повинен стати наступним суперником Джо. Що стосується дати, думаю, що це станеться у квітні цього року.

В WBO хочуть, щоб їхні титули були активними, і тому вони бажають санкціонувати бій Усик - Джойс за тимчасовий пояс. Титул стане повноцінним, якщо Ф'юрі або Джошуа не битимуться з переможцем», - сказав Мореллі.

Нагадаємо, що Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.