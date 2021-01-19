Працюємо над боєм Усик - Джойс - промоутер

Бій Усика з Джошуа відкладається.

Промоутер Джо Джойса (12-0, 11 КО) Френк Уоррен повідомив, що британець може провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО), повідомляє talkSPORT, передає Укрінформ.

«На даний момент ми працюємо над боєм Усика і Джо Джойса. Думаю, WBO санкціонує його як титульний - за звання тимчасового чемпіона, тому ми працюємо, щоб це стало можливим. В WBO заявили, що хотіли б провести цей бій в якості елімінатора (визначення обов'язкового претендента). У нас немає заперечень, і не думаю, що Усик проти. Були деякі попередні переговори, і ми подивимося, як буде далі. Я сподіваюся. Це хороший бій», - сказав Френк Уоррен.

«Перемога поставить того, хто виграє, в прекрасну позицію. Можливий тріумфатор двох поєдинків між Тайсоном (Ф'юрі) і Гей Джеєм повинен буде захищати титули від Джойса або Усика, або звільнити пояс», - додав промоутер Джойса каналу iFL TV.

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Нагадаємо, що Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Фото: Getty Images.