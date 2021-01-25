«Рома» готова купити Яремчука за 12 млн євро

«Гент» хоче виручити за форварда майже вдвічі більше.

Форвард «Гента» Роман Яремчук може змінити клуб в зимове трансферне вікно, повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські джерела, передає Укрінформ.

Підписати 25-річного українця вже в цьому місяці хоче «Рома».

Вже ведуться переговори на клубному рівні. Італійський клуб готовий заплатити за нападаючого 12 мільйонів євро, але «Гент» хоче більше.

Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Гент» готовий продати Яремчука мінімум за 20 млн євро.

Фото: kaagent.be.