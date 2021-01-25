«Рома» готова купити Яремчука за 12 млн євро

«Рома» готова купити Яремчука за 12 млн євро

Укрінформ
«Гент» хоче виручити за форварда майже вдвічі більше.

Форвард «Гента» Роман Яремчук може змінити клуб в зимове трансферне вікно, повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські джерела, передає Укрінформ.

Підписати 25-річного українця вже в цьому місяці хоче «Рома».

Вже ведуться переговори на клубному рівні. Італійський клуб готовий заплатити за нападаючого 12 мільйонів євро, але «Гент» хоче більше.

Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

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Нагадаємо, «Гент» готовий продати Яремчука мінімум за 20 млн євро.

Фото: kaagent.be.

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