Український стрибун у довжину виграв міжнародний турнір в Стамбулі

Український легкоатлет Сергій Никифоров став переможцем міжнародних змагань в Стамбулі (Туреччина).

Як повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України, на своєму другому старті нинішнього сезону Никифоров показав результат 8,01 метра в стрибках в довжину, передає Укрінформ.

На першому турнірі сезону - «Різдвяних стартах» у Києві - Никифоров виграв з результатом 7,92 метра. Тоді він говорив про те, що це, як для початку, непогано.

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У Стамбулі Никифоров почав змагання зі спроби на 7,84, а вже в третій приземлився на позначці 8,01 і ще на кілька кроків наблизився до нормативу на чемпіонат Європи в приміщенні. Нагадаємо, той складає 8,05 метра.

Фото: uaf.org.ua.