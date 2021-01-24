ММА: Порьє нокаутував Макгрегора

Американець взяв реванш у Макгрегора за поразку в 2014 році.

Дастін Порьє переміг нокаутом у другому раунді Конора Макгрегора в бою в рамках UFC 257 в Абу-Дабі, повідомляє Укрінформ.

Перший раунд пройшов з перевагою Макгрегора. У другому раунді ірландець знову спробував вести бій, але Порьє відповідав небезпечними лоу-кіками. Серія важких ударів Порьє відправила опонента на підлогу, в результаті чого рефері довелося зупинити бій.

Макгрегор вперше в кар'єрі потрапив у нокаут. Для Конора ця поразка стала п'ятою в кар'єрі і першою з 2018 року, коли ірландець програв Хабібу Нурмагомедову.

Порьє здобув другу перемогу поспіль і взяв реванш у Макгрегора за поразку в 2014 році.

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