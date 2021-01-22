Прогноз на бій Макгрегор - Пуар'є

В головному бою UFC 257 чекаємо на повернення легенди.

У ніч на 24 січня в рамках серії боїв UFC 257 відбудеться повернення в октагон легендарного Конора Макгрегора. Амбасадор Parimatch зустрінеться з Дастіном Пуар'є, якого вже перемагав у 2014 році. Тоді ірландець виграв нокаутом вже в першому раунді, для цього йому знадобилося менше двох хвилин. Шанси Макгрегора на перемогу і зараз відмінні - 70%, за оцінками аналітиків Parimatch.

Конор напередодні поєдинку згадав свій попередній бій з Дастіном і сказав, що відтоді багато чого змінилося. Ірландець зазначив, що цього разу трештоку не буде і зустрінуться в октагоні двоє дорослих чоловіків. Більш того, Макгрегор висловив повагу до Пуар'є за ​​його діяльність, пов'язану з благодійністю.

Ця сутички не буде титульною, але переможець поєдинку отримає можливість виграти титул чемпіона в легкій вазі вже в наступному бою. Нагадаємо, що в минулий раз бійці зустрічалися в напівлегкій ваговій категорії.

З роками Пуар'є лише додав і став більш серйозним суперником для Макгрегора. Він, як і Конор, віддає перевагу роботі в стійці. Втім, один з спаринг-партнерів американця заявив, що останнім часом Дастін багато часу став приділяти боротьбі і після серії ударів іноді намагається перевести супротивника в партер. Ось тільки чи вистачить цих навичок, щоб здивувати Макгрегора? Тому, швидше за все, нас чекає протистояння двох яскравих шульг в стійці.

Пуар'є вольовий боєць, витривалий, але багато пропускає. У бою з Макгрегором це може стати дуже серйозною проблемою. А ось якщо вдасться дотягнути Конора до пізніх раундів, то тоді у Дастіна може з'явитися непогана перевага. Там він зазвичай виглядає набагато свіжішим за Макгрегора, у якого знову був тривалий простій в кар'єрі.

Втім, Макгрегор, без сумніву залишається головним претендентом на перемогу. Він, швидше за все, зіпсує свято Пуар'є, у якого 19 січня був день народження. При цьому не варто сумніватися, що нас чекає дійсно яскраве шоу.