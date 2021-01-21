Збірну Польщі очолив екс-тренер «Фіорентини» Паулу Соуза

Його останнім місцем роботи був французький «Бордо».

Паулу Соуза призначений на пост головного тренера збірної Польщі, про що повідомив прес-центр Польського футбольного союзу, передає Укрінформ.

На новій посаді Соуза замінить Єжи Бженчека, якого звільнили на початку цього тижня. 50-річний португалець відомий по своїй роботі в ряді команд, серед яких - «Маккабі», «Базель», «Фіорентина» і «Бордо».

Минулої осені біло-червоні також посіли третє місце в групі Ліги націй і зберегли місце в Дивізіоні А. В листопаді поляки обіграли збірну України (2:0) в товариському матчі в Хожуві.

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Нагадаємо, що на Євро-2020 Польща зіграє в групі E з Іспанією, Швецією та Словаччиною. Континентальна першість стартує 11 червня.

Фото: Getty Images.