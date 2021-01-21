ФІФА не визнаватиме створення Європейської Суперліги

Причетні до організації Суперліги будуть відсторонені від змагань ФІФА і континентальних турнірів.

ФІФА виступила з офіційною заявою з приводу можливого створення Європейської Суперліги на своєму сайті, повідомляє Укрінформ.

Міжнародна федерація футболу разом з шістьма конфедерациями (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК і УЄФА) не визнаватиме ніякі змагання під егідою Суперліги.

Будь-які клуби або гравці, причетні до організації турнірів під егідою Суперліги, будуть відсторонені від змагань ФІФА і шести вищевказаних конфедерацій.

ФІФА визнає тільки Клубний чемпіонат світу як єдиний турнір міжконтинентального масштабу, а також всі клубні змагання, організацією яких займаються конфедерації.

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Нагадаємо, інформацію про створення так званої Європейської Прем'єр-ліги ЗМІ розтиражували в минулому році. В Англії проект підтримали «Ліверпуль» і «Манчестер Юнайтед».

Фото: fifa.com.