WBO схвалила бій Джошуа і Ф’юрі

Переможець поб’ється з Усиком або Джойсом.

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об’єднавчого бою в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі, повідомляє Укрінформ.

Раніше Джошуа мав провести захист титулу WBO в бою з обов’язковим претендентом — Олександром Усиком. За інформацією Boxing Scene, організація більше не закликає Ей Джея до обов’язкового захисту.

Що стосується Усика, його наступним суперником має стати непереможений Джо Джойс. Українець і британець битимуться за титул тимчасового чемпіона WBO.

Повідомляється, що переможець бою Джошуа — Ф’юрі протягом 180 днів повинен буде побитися з переможцем поєдинку Усик — Джойс.

Крім того, Ей Джей буде зобов’язаний зустрітися з Усиком або Джойсом, якщо протягом цього терміну він не проведе бій з Тайсоном.

Останньою перешкодою для Ф’юрі залишається тривала суперечка з Деонтеєм Уайлдером, який сподівається через суд домогтися реваншу з Циганським королем. Очікується, що рішення щодо їх третього бою буде прийнято до кінця місяця.

Джошуа і Ф’юрі повинні битися за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Ентоні належать пояси WBA, WBO і IBF, Тайсон після перемоги над Уайлдером став чемпіоном WBC

Фото: facebook.com.