«Олімпік» розійшовся результативною нічиєю зі «Шленськом»

За донеччан забивали Політило і Завійський.

«Олімпік» у контрольному матчі зі «Шленськом» зіграв внічию – 2:2, повідомляє Укрінформ.

Поляки вийшли вперед на 38-й хвилині завдяки голу Скале. Після перерви відзначився Політило красивим ударом зі штрафного.

«Шленськ» повторно повів у рахунку після точного удару Павловські. Остаточний рахунок зустрічі встановив Завійський після навісу Беніто.

Попереду в «Олімпіка» ще три контрольні гри з сербськими командами – «ТСЦ» (23 січня), «Спартаком» (24 січня) і «Будучностю» (4 лютого). Ще два суперники стануть відомі пізніше.

Зовсім скоро до тренерського штабу «Олімпіка» приєднається екс-гравець «Барселони» і «Манчестер Сіті» Яя Туре. Івуарієць, швидше за все, працюватиме в донецькій команді до літа.

Нагадаємо, «Олімпік» завершив першу частину сезону на сьомому місці в чемпіонаті України. Команда Ігоря Климовського відновить сезон матчем проти «Динамо».

Фото: olimpik.com.ua.



