Тимчик і Шапаренко повернулися в загальну групу «Динамо»

Футболісти київського «Динамо» продовжують підготовку до другої частини сезону, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», у загальну групу команди у вівторок повернулися захисник Олександр Тимчик і хавбек Микола Шапаренко, передає Укрінформ.

"Протягом всьогої сьогоднішнього тренування в загальній групі працювали Олександр Тимчик та Микола Шапаренко, які в перші дні займалися за індивідуальною програмою. Однак увечері, під час ігрових тактичних вправ, вони, можливо, знову будуть працювати окремо. Кола навколо стадіону «намотували» Тудор Белуце і Міккель Дуелунд. В обох - пошкодження, Міккель отримав його під час вчорашнього матчу з польською «Легією» (0:2), - йдеться у повідомленні.

21 сiчня «Динамо» проведе другий контрольний матч в ОАЕ. Суперником команди Мірчі Луческу буде солігорський «Шахтар» з Білорусі.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.