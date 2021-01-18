«Динамо» програло чемпіону Польщі на зборі в ОАЕ

Футболісти київського «Динамо» провели в Об'єднаних Арабських Еміратах стартовий контрольний поєдинок на першому підготовчому зборі до весняної частини сезону.

Спаринг з чинним чемпіоном Польщі варшавською «Легією» на стадіоні The Sevens в Дубаї завершився поразкою «біло-синіх» з рахунком 0:2, передає Укрінформ.

До перерви обидва м'ячі у ворота Дениса Бойка забив Томаш Пекгарт, який відзначився на 29-й хвилині після розіграшу кутового і на 32-й хвилині з пенальті.

Відзначимо, що після річної дискваліфікації в стартовому складі динамівців вийшов Артем Бесєдін.

Склад «Динамо»:

перший тайм - Бойко, Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганкова, Вербич, Бесєдін;

другий тайм - Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Шепелев, де Пена, Дуелунд, Родрігес, Супряга.

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Наступний контрольний матч в ОАЕ «Динамо» зіграє 21 січня проти солігорського "Шахтаря" з Білорусі.

Фото: ФК «Динамо» (Київ).