«Динамо» програло чемпіону Польщі на зборі в ОАЕ
Спаринг з чинним чемпіоном Польщі варшавською «Легією» на стадіоні The Sevens в Дубаї завершився поразкою «біло-синіх» з рахунком 0:2, передає Укрінформ.
До перерви обидва м'ячі у ворота Дениса Бойка забив Томаш Пекгарт, який відзначився на 29-й хвилині після розіграшу кутового і на 32-й хвилині з пенальті.
Відзначимо, що після річної дискваліфікації в стартовому складі динамівців вийшов Артем Бесєдін.
Склад «Динамо»:
перший тайм - Бойко, Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганкова, Вербич, Бесєдін;
другий тайм - Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Шепелев, де Пена, Дуелунд, Родрігес, Супряга.
Наступний контрольний матч в ОАЕ «Динамо» зіграє 21 січня проти солігорського "Шахтаря" з Білорусі.
Фото: ФК «Динамо» (Київ).