Прогноз на матч «Лестер» - «Челсі»

«Лестер» втручається у чемпіонські перегони, а «Челсі» може змінити головного тренера.

Сьогодні чемпіонат Англії порадує вболівальників справжньою битвою. «Лестер» на своєму полі прийматиме «Челсі» і, як подейкують в кулуарах, якщо лондонці програють, керівництво клубу може звільнити головного тренера команди Френка Лемпарда. На його місце вже активно сватають Андрій Шевченко.

За оцінками аналітиків Parimatch, офіційного беттінг-партнера «Лестера», шанси команд на успіх практично рівні: 33% на перемогу у господарів, 30% у гостей і ще 27% на нічию. «Лестер» не перемагав «Челсі» з грудня 2018 року, після чого команди три рази поспіль зіграли внічию, а потім цю серію обірвала перемога «аристократів».

Зараз «Лестер» посідає третє місце, поступаючись «Манчестер Сіті» лише за різницею м'ячів і відстає на два очки від «Манчестер Юнайтед». «Челсі» йде лише 7-м і відстає від лідера на 8-м очок. Цікаво, що у лондонців і «Лестера» при цьому однакова кількість забитих і пропущених м'ячів.

У минулому турі «Челсі» не без зусиль обіграв «Фулгем» (1:0) і перервав 3-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Серія «Лестера» без поразок сягає вже 4-х матчів. Деякі вболівальники скаржаться, що їх не завжди влаштовує видовищність гри команди Брендана Роджерса, але до результатів «Лестера» у них претензій немає.