Головний тренер «Челсі» Френк Лемпард на межі звільнення.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити «Челсі», повідомляє Le10sport.

44-річний фахівець перебуває в шорт-листі лондонського клубу, який вивчає варіанти заміни Френка Лемпарда. «Челсі» виграв лише один з 7 останніх матчів в АПЛ і впав на 8-е місце в турнірній таблиці.

Була інформація, що в разі поліпшення результатів Лемпард, ймовірно, продовжить тренувати «Челсі» до кінця сезону. При цьому ситуацію погіршують напружені стосунки тренера з деякими гравцями.

Шевченко грав за «Челсі» з 2006 по 2008 рік. Зараз за академію «Синіх» виступає син Шевченка Крістіан, якому 14 років.