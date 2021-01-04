Андрій Шевченко може очолити «Челсі»

Андрій Шевченко може очолити «Челсі»

Укрінформ
Головний тренер «Челсі» Френк Лемпард на межі звільнення.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити «Челсі», повідомляє Le10sport.

44-річний фахівець перебуває в шорт-листі лондонського клубу, який вивчає варіанти заміни Френка Лемпарда. «Челсі» виграв лише один з 7 останніх матчів в АПЛ і впав на 8-е місце в турнірній таблиці.

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Була інформація, що в разі поліпшення результатів Лемпард, ймовірно, продовжить тренувати «Челсі» до кінця сезону. При цьому ситуацію погіршують напружені стосунки тренера з деякими гравцями.

Шевченко грав за «Челсі» з 2006 по 2008 рік. Зараз за академію «Синіх» виступає син Шевченка Крістіан, якому 14 років.

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