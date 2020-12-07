Потрапили у серйозну групу, матчі з Францією будуть складними – Шевченко

На думку головного тренера збірної України, багато що залежатиме від календаря.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від жеребкування відбіркового раунду на чемпіонат світу-2022, повідомляє сайт УАФ.

«Ми потрапили в дуже серйозну групу. Безумовно, матчі з чемпіоном світу, збірної Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед перебували в четвертій корзині.

Фінляндію ми теж знаємо – грали проти цієї збірної в кваліфікації на чемпіонат світу-2018. Тоді матчі з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Тільки те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, вже є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунків і Казахстан.

Багато що залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді і зможемо розмірковувати більше», - зазначив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, за вихід на ЧС-2022 України побореться з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Європейський відбір на ЧС-2022 почнеться в березні 2021 року. Безпосередньо до фінального турніру вийдуть переможці груп, ще 3 учасники визначаться за підсумками плей-офф.