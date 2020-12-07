Україна отримала суперників у відборі на чемпіонат світу-2022 з футболу

У Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану, передає Укрінформ.

Десять переможців груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу-2022 напряму. Десять володарів других місць в березні 2022 року візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома кращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які ще не вийшли на чемпіонат світу через Європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку в "стики". Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу. Три переможця "стиків" вийдуть у фінальну стадію.

Результати жеребкування:

група А - Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

група В - Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

група С - Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

група D - Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

група Е - Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

група F - Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

група G - Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

група H - Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

група I - Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

група J - Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Розклад Європейської кваліфікації 2021 року:

тур 1: 24-25 березня

тур 2: 27-28 березня

тур 3: 30-31 березня

тур 4: 1-2 вересня

тур 5: 4-5 вересня

тур 6: 7-8 вересня

тур 7: 8-9 жовтня

тур 8: 11-12 жовтня

тур 9: 11-13 листопада

тур 10: 14-16 жовтня.

Стикові матчі: 24, 25, 28, 29 березня 2022 року.