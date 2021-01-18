«Мілан» обіграв «Кальярі» і залишився лідером Серії А

«Мілан» випереджає «Інтер» на три очки.

В матчі 18-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» обіграв на чужому полі «Кальярі» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На 7-й хвилині Ібрагимович реалізував пенальті і вивів гостей вперед. В другому таймі Ібрагимович забив вдруге. З 74-ї хвилини після вилучення Салемакерса «Мілан» грав вдесятьох, але втримав переможний рахунок 2:0.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 43 (18), 2.«Інтер» - 40 (18), 3.«Наполі» - 34 (17), 4.«Рома» - 34 (18). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 33 (17).

Фото: twitter.com/acmilan